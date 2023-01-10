Kadın Destek Merkezi açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında, Zeytinburnu Belediyesi, Fatih Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi desteğiyle bir İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) projesi olarak hayata geçirilen Fatih Edirnekapı'daki Kadın Destek Merkezi'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, törende, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, projelerin ve eğitimlerin duyurulmasına destek veren gazetecilere teşekkür etti.

KADEM'in, kadınları desteklemek ve onların iyi oluş hallerine katkı vermek adına pek çok faaliyet yürüttüğünü, 10 yıldır binlerce kadına farklı alanlarda destek olmaya çalıştıklarını anlatan Gümrükçüoğlu, kadınların şiddet ya da maddi sorunlar dışında da sorunları olduğunu dile getirdi.

Bu noktada kadınlara destek verecek, hepsinden önemlisi ihtiyaçlarını tespit edecek bir adres olmak istediklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, "Kadınların gereksinimlerine, isteklerine duyarlı, sürdürülebilir ve bütüncül yaklaşımlı bir Kadın Destek Merkezi kurduk. Merkezimizi dil, din, ırk, etnik grup ayırt etmeksizin kadınların erişebileceği ve yardım alabileceği bir yapıda oluşturduk. Merkezimizde İstanbul'da yaşayan, eğitimde veya istihdamda yer almayan genç kadınlara ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle çocuk evlerinde kalan 15 ila 18 yaş arasındaki kız çocukları ile geçici koruma statüsünde bulunan genç kadınlar bu hizmetlerimizden yararlanabilecek" diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, merkezin işleyişine ve hangi alanlarda hizmet verdiğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kadınlar ilk olarak bize başvurduklarında buradaki danışanlarımız, psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımızla görüşüyorlar. Riskleri, ihtiyaçları, güçlü yanlarını, zayıf yanlarını beraber tespit ediyorlar ve beraber bir yolu yürümeye başlıyorlar. Kapıdan girdiği anda her kadının danışanıyla kendisini çizdiği özel bir rotası var. Bunlara 'bireysel güçlendirme süreçleri' diyebiliriz. Tabii bu süreçte gerekli olduğu hallerde biz onları ilgili kurumlara yönlendiriyoruz. Pek çok kurumla protokol halindeyiz. Oralarda sosyal haklarını öğreniyorlar ve bu erişimi sağlıyoruz. Kimi zaman eğitim ve istihdam anlamında eksikleri oluyor, bu anlamda destek veriyoruz. Ayrıca merkezimizde kurslar ve atölyeler de var. Kadınlara vakitlerini değerlendirip, iyi oluş hallerini hızlandıracak ortam sağlıyoruz. KADEM olarak hazırladığımız kitaplarla, yayınlarla, eğitimlerle onları destekliyoruz."

"150 kadın danışana destek verme imkanına kavuştuk"

Ekonomik güçlendirme, istihdama kazandırma ve meslek edindirmeye yönelik eğitimlerin de olduğunu, hukuki ve psikososyal danışmanlık hizmetleri sunduklarını aktaran Gümrükçüoğlu, yaşam becerileri geliştirme ve kadın sağlığı çalışmaları alanında da hizmetlerinin olduğunu bildirdi.

Gümrükçüoğlu, danışanların merkeze geldikleri zaman çocuklarını uzmanların da eşlik ettiği oyun alanına bırakabildiğini, böylece kadınların hem kendileri hem de çocukları için sağlıklı bir sosyalleşme imkanı bulabildiğini söyledi.

Resmi açılışını yaptıkları merkezin Eylül 2022'den beri faaliyette olduğunu aktaran Gümrükçüoğlu, o tarihten bu yana 150 kadın danışana destek verme imkanına kavuştuklarını belirtti.

Merkeze başvuran danışanların kendilerini ruhen ve bedenen iyi hissedene kadar birlikte yol yürüdüklerini dile getiren Gümrükçüoğlu, gelecek günlerde çok daha fazla kadının hayatına dokunacaklarını, desteğe ihtiyacı olan kadınlarla birlikte bu yolda yürüyeceklerini kaydetti.

Gümrükçüoğlu, KADEM olarak her kadının insan onuruna yakışır bir hayatı hak ettiğine inandıklarını ifade ederek, "Kadınların bireysel olarak güçlendirilmesi, eğitimlerine devam edebilmeleri, istedikleri takdirde iş hayatına dahil olmaları, fiziksel ve psikolojik yönden sağlıklı olmaları bizim KADEM olarak birinci önceliğimiz. Tabii uzun vadeli hedefimize gelince de İstanbul'da pilot olarak başlattığımız bu uygulamayı KADEM'in temsilciliklerinin olduğu diğer illere de götürebilmek. 53 ilimiz var şu an halihazırda. Orada da bu merkezleri hayata geçirebilmek bizim için en önemli hedeflerimizden biri" şeklinde konuştu.

"Çok çeşitli hizmetlerle kadınlarımıza destek olduğumuz bir merkez"

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, açılışın ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, merkezin, kadınların kapsamlı bir şekilde hizmet aldıkları bir proje olduğunu, çeşitli hizmetler verildiğini söyledi.

Kadınların merkeze başvurarak kendi ihtiyaçlarını burada bulunan sosyal hizmet uzmanlarına ve psikologlara anlattıklarını ve ihtiyaç tespiti yapıldığını kaydeden Bayraktar, danışanların iradeleri esas alınarak bir çözüm yolu çizildiğini belirtti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gerektiğinde eğitim ve istihdama yönlendirme, gerektiğinde psikolojik, hukuki destek şeklinde hizmetler burada veriliyor. Burayı aşan konularda danışanlar bakanlıklarımıza, ilgili il müdürlüklerine, kurumlara yönlendiriliyor. Sonuna kadar da takibi yapılıyor. Bütün kadınlarımızın sonuna kadar iyi oluş hallerini desteklemek adına takip edildikleri ve buradan daha huzurlu, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak çıkabilmeleri hedefleniyor. Burada meslek edindirme atölyeleri de yapılıyor. Sığınmacılar için Türkçe kursları da veriliyor. Çok çeşitli hizmetlerle kadınlarımıza destek olduğumuz bir merkez."

Törende konuşmaların ardından merkezin çalışmalarına ve işleyişine ilişkin animasyon film gösterildi. Daha sonra Gümrükçüoğlu ve Bayraktar, protokolle kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile davetliler katıldı.

Atölye, seminer ve kurslar düzenlenecek

Kadın Destek Merkezi; İstanbul'da yaşayan, 15-29 yaş arası, ne eğitimde ne de iş yaşamında yer bulabilmiş genç kadınların; psiko-sosyal, ekonomik ve eğitime ilişkin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla faaliyet gösteriyor.

Kadınların "iyi olma" halini güçlendirmek adına kurulan merkez, istihdama ihtiyaç duyan, eğitim almak isteyen, ekonomik sorunlar yaşayan, hukuki konularda danışmanlık almak isteyen, psikososyal konularda desteğe ihtiyacı olan ya da herhangi bir konuda zihninde soru işaretleri olan ve herhangi bir sınırlandırmaya gerek duymaksızın desteğe ihtiyaç duyan tüm kadınlara destek vermek üzere kuruldu.

Merkez tüm bunları yaparken gizlilik esası ve kapsayıcı bir çalışma prensibi doğrultusunda hareket edecek. Süreç takibi ve hizmet devamlılığı da önemsenen diğer iki önemli başlık.

Kadın Destek Merkezi'nde kadınların iyi oluş hallerini desteklemek için psikososyal destek dışında kurum hizmetlerine erişim konusunda da danışmanlık hizmetleri verilecek, atölye, seminer ve kurslar düzenlenecek. Kadınların iş hayatına dair ihtiyaç hissettikleri alanlarda mentorlük ve staj olanakları sunulacak.

Merkezde aynı zamanda, yaşam zorluklarıyla mücadele etmiş kadınların bir araya getirildiği dayanışma gruplarıyla birbirlerine destek olması hedefleniyor. Tüm bunlarla gönüllü avukatlar aracılığıyla kadınların ihtiyaçlarına yönelik hukuki danışmanlık hizmeti de sunulacak.

Kadın Destek Merkezi'ne kadınlar, hafta içi 09.00-17.00'de direkt adrese giderek ya da internet sitesinde yer alan başvuru formuyla ulaşabilecek.