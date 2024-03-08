Kadın emeğinin görünür olması önemli

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral SEÇER

Mersinden Kadın Kooperatifi olarak bölgeye özgü kültürel ve tarımsal ürünlerin tanıtılması, yaygınlaştırılması, yeni formda üretilerek katma değer kazanması için çalışıyoruz.

Bölgede kadınlar tarafından üretilen ürünler, kooperatifin çatısı altındaki Darısekisi Örnek Köyü, Gazi Çiftliği gibi mekânlar, çeşitli atölyeler ve sera ile enerjisini güneşten alan kurutma tesisi gibi alanlarda işlenip, geniş bir Pazar ağına sunularak kadınların kalkınması sağlanıyor.

Kooperatif çatısı altında bölgeye özgü bazı ürünlerin de coğrafi işaretlerini alıp, kentin gastronomik olarak tanınması ve yerel kalkınmanın süreklilik kazanması için çalışmalar yürütüyoruz. Mersinden Kadın Kooperatifi olarak kadın emeğini daha da görünür kılmak ve kadınların istihdamda yer almasında kolaylaştırıcı rol üstlenmek için yürüttüğümüz çalışmalara ve bu kapsamda kentin dört bir yanındaki kadınlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz.