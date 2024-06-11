Kadına şiddet faillerinin profilleri çıkarılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığı TÜBİTAK'la işbirliği yaptığı proje hakkında Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelerine bilgi verdi.

Kadına şiddet uygulayanlara yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Göktaş, 'Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hizmetlerinin Modellenmesi' projesiyle şiddet uygulayanların profil analizinin yapılmasını planladıklarını söyledi.

Bakan Göktaş, "Yine TÜBİTAK ile iş birliğinde, Türkiye'de ilk defa gerçekleştireceğimiz bu projeyle faillere yönelik programlar geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece şiddet uygulayanlara yönelik etkin psikososyal müdahalelerle şiddet döngüsünün kırılmasını amaçlıyoruz” dedi.