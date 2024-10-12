Kadının rol modelliği sanat ve sivil toplumla sınırlı kaldı

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık yaratmaya devam eden Işıldayanlar Platformu, iş dünyasından sanata, teknolojiden sürdürülebilirliğe kadar birçok alanda öncü kadınları bir araya getirerek önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Etkinlikte bu yıl dikkat çekici gelişmelerinden biri, Işıldayanlar İş Dünyasında Kadın Yönetici Etki Endeksi Araştırması’nın lansmanı oldu. ZENNA Danışmanlık tarafından hazırlanan bu endeks, 300’den fazla profesyonelin katılımıyla oluşturuldu ve kadın yöneticilerin iş dünyasındaki etkisini ölçmeye yönelik önemli bir rehber niteliği taşıdı. Endeks, kadın yöneticilerin sorumluluk, güvenilirlik, sosyal liderlik, iletişim ve vizyon sahibi olma gibi performans alanlarındaki etkisini gözler önüne serdi.

Araştırma sonuçlarına göre, kadın yöneticiler özellikle sivil toplum ve özel sektörde rol model olarak öne çıkarken, erkek yöneticiler ise sanat ve sivil toplum alanlarında kadınları daha fazla rol model olarak gördüklerini belirtti. Ancak teknoloji, finansal yönetim ve kriz yönetimi gibi alanlarda hem kadın hem de erkek yöneticiler, erkeklerin daha başarılı olduğu algısının yaygın olduğunu ifade etti. Bu bulgular, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki algıların hala değişime ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Işıldayanlar Platformu kurucusu Özlem Güsar, Işıldayanlar’ın toplumsal ve ekonomik hayatta kadınların eşit fırsatlara sahip olmasını hedefleyen bir platform olduğunu vurguladı. Güsar, Işıldayanlar’ın üç yıl önce bir fikir olarak başladığını ancak bugün Türkiye’de kadınların gücünü görünür kılmada önemli bir araç haline geldiğini belirtti. Bu yıl lansmanı yapılan Işıldayanlar İş Dünyasında Kadın Yönetici Etki Endeksi Araştırması’nın da Türkiye için bir ilk olduğunu ifade eden Güsar, ayrıca platformun yeni çözüm ve gelişim alanlarıyla kadınlar için daha fazla fırsat yaratmaya devam edeceğini söyledi.

Öncü isimler ilham veren konuşmalar yaptı

Konferans, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın liderliği, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi kritik konulara odaklanarak iş dünyası, sanat, bilim ve spor gibi birçok alandan liderleri bir araya getirdi. Sahneye çıkan isimler arasında gazeteci ve yazar Fatih Altaylı, oyuncu Aslı Enver, komedyen ve senarist Yasemin Sakallıoğlu, Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın Aysu Türkoğlu, tarihçi yazar Saffet Emre Tonguç ve ralli pilotu Kübra Denizci gibi fark yaratan liderler yer aldı. Yekta Kopan ve Burcu Hakyemez’in moderatörlüğünü üstlendiği konferans, katılımcılara ilham verici konuşmalar sundu ve büyük bir ilgiyle karşılandı. Toplamda 800 kişilik bir katılımcı kitlesi konferansı yerinde takip ederken, canlı yayın aracılığıyla da geniş kitlelere ulaşıldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve liderlik üzerine dikkat çekildi

Konferansın en dikkat çeken anlarından biri, gazeteci Fatih Altaylı’nın ünlü program formatı Teke Tek ile sahnede yer alması oldu. Altaylı, Işıldayanlar Platformu Kurucusu Özlem Güsar, Unite Edelman Kurucusu Işıl Arıdağ, Jules Verne Kurucusu Ayşe Yağcı ve Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney’in sorularını yanıtladı. Bu oturumda, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların iş dünyasında liderlik rolleri ve sosyal sorumluluk projeleri detaylı bir şekilde ele alındı ve izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Işıldayanlar Platformu’nun geleceği parlak

Işıldayanlar Konferansı, bu yıl da ilham verici konuşmacıları ve sunduğu yeni projelerle dikkat çekerken, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Özlem Güsar’ın da belirttiği gibi, platformun amacı sadece kadınları iş dünyasında ve toplumsal hayatta eşit fırsatlara sahip kılmak değil, aynı zamanda yeni mentorluk programları ve çözüm odaklı projelerle bu yolda ilerlemeye devam etmek. Kadınların gücünü daha görünür kılmaya yönelik çalışmaların büyüyerek devam ettiği bu platform, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemli bir savunucusu olmaya devam edecek.