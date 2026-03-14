Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? (2026)

İslam alemi için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi yaklaşırken, milyonlarca kişi bu mübarek gecenin tarihini öğrenmek istiyor. Ramazan ayının son günlerine doğru ilerlerken "Kadir Gecesi ne zaman" sorusu sıklaşıyor.

Bin aydan daha hayırlı olan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece idrak edilecek. Bu yıl Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2026

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü