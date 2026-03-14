Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? (2026)
Kadir Gecesi, ramazan ayının en önemli ve en faziletli gecelerinden biri olarak kabul ediliyor. İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan bu özel gecenin hangi tarihte idrak edileceği her yıl merak konusu oluyor. Ramazan ayının ilerlemesiyle birlikte vatandaşlar, "Kadir Gecesi ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Kadir Gecesi ne zaman?
Bin aydan daha hayırlı olan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece idrak edilecek. Bu yıl Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 2026
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü