Kaftancıoğlu: Fotoğraftaki ben değilim

17 Ocak 2018

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı. Yeni başkan Canan Kaftancıoğlu, görevini Cemal Canpolat’tan devraldı.

Törende konuşan Canpolat, "Seçildiği günden beri dışarıda linç girişimiyle karşı karşıya kalan il başkanımız ve ailesinin yanındayız" dedi.

Kaftancıoğlu, "Genel başkanımızın başlattığı yürüyüşün İstanbul'da nasıl vücut bulduğunu ve nasıl sonuç alacağını biliyorlar ve bu nedenle korkuyorlar ve saldırıyorlar" diye konuştu.

"Fotoğraftaki kişi ben değilim"

Taş atan bir eylemcinin bulunduğu fotoğrafa ilişkin açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, söz konusu kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Kim olduğunu bilmediği bir kişinin sosyal medyada teşhir edildiğini dile getiren Kaftancıoğlu, "Sevgili eşimle gayet neşeli sosyal medya atışmalarımız meşhurdur. Bu çirkin ötesi saldırının en güzel yanı, yarı yaşımda birine benzetilmiş olmam. Benim olmadığım gayet aşikar ve şakacı. Bundan medet umulan bir Türkiye siyaset iklimine gelmiş bulunuyoruz. Bu kişi kimdir nedir bilmiyorum. Bu kişinin teşhir edilerek haklarının da gasp edildiğine dikkat çekiyorum" dedi.