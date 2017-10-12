Kağıt fabrikasında yangın
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm için toplanan atık kağıtların bulunduğu alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteri de katılıyor.
Kahramanmaraş'ta bir kağıt ve ambalaj fabrikasında geri dönüşüm için toplanan atık kağıtların bulunduğu açık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tonlarca atık kağıdın bulunduğu alandaki yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri müdahale ediliyor.
Ekipler, alevlerin, imalat bölümüne sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
Kaynak: AA