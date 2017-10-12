ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C
  • Gündem
  • Kağıt fabrikasında yangın

Kağıt fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm için toplanan atık kağıtların bulunduğu alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteri de katılıyor.

Kağıt fabrikasında yangın
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Kahramanmaraş'ta bir kağıt ve ambalaj fabrikasında geri dönüşüm için toplanan atık kağıtların bulunduğu açık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tonlarca atık kağıdın bulunduğu alandaki yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri müdahale ediliyor.

Ekipler, alevlerin, imalat bölümüne sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.