Kahramanmaraş depremini hatırlatıyor: Saat kulesi halen 04:17'yi gösteriyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki saat kulesinde bulunan saat, 6 Şubat depreminde 4.17'de durdu.

Zamanın durduğu bu an görevliler tarafından hiç değiştirilmedi. Saat kulesi bu nedenle depremin de simgesi oldu.

Saat kulesinde bulunan ve 4 farklı yöne bakan saatler 04.17'yi gösteriyor