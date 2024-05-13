Kahramanmaraş depremini hatırlatıyor: Saat kulesi halen 04:17'yi gösteriyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yılı aşkın süre geçti ancak sarsıntının izleri halen taze. Pazarcık'ta meydanda bulunan saat, ilk depremin kayda geçtiği 04:17'de durmasının ardından yeniden çalıştırılmadı.
Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki saat kulesinde bulunan saat, 6 Şubat depreminde 4.17'de durdu.
Zamanın durduğu bu an görevliler tarafından hiç değiştirilmedi. Saat kulesi bu nedenle depremin de simgesi oldu.
Saat kulesinde bulunan ve 4 farklı yöne bakan saatler 04.17'yi gösteriyor