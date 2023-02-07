Kahramanmaraş depreminin izleri Çin uydusunda

Çin’e ait bir uydu depremin merkezindeki Nurdağı’nın fotoğrafını çekti. Fotoğrafı Global Times isimli site yayınladı. NTV’nin aktardığı habere göre; haberde, “Changsha merkezli Spacety Co Ltd, derhal Chaohu-1 uydusunu deprem bölgesinin acil durum görüntülemesini yapacak şekilde ayarladı. Depremin merkez üssü çevresinin radarla uzaktan algılama görüntüleri Pazartesi günü yerel saatle 11.05'te alındı” ifadelerine yer verildi.

Haberde görüntünün depremin merkezinin 14 mil batısına ait olduğu belirtildi ancak tam yerleşim yeri bilgisi verilmedi.

Haberde ayrıca, "Chaohu-1 uydusu, yaklaşık 8.878 kilometrekarelik bir görüntüleme alanına sahip bir şerit modunu benimsiyor. Şirketten araştırmacılar, depremin merkez üssünün görüntülerini depremden önce daha önce yayınlanmış optik uydu görüntüleriyle karşılaştırdı. Depremin merkez üssünden yaklaşık üç kilometre uzaklıktaki bir yerleşim bölgesi görünüşe göre hasar gördü" denildi.

Uydu görüntüsünde, kare içine alınmış 3 yerleşim yeri görünüyor. Bu yerleşim yerlerindeki binaların bir bölümünün dağınık halde durması, yıkıldıkları izlenini yaratıyor.

Ayrıca, yerleşim yerinin çevresindeki arazide çok büyük çatlakları andırır izler görülüyor ve büyük toprak kayması izlenimin yaratan bazı çizgiler de dikkat çekiyor.