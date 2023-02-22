Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da artçı depremler korkuttu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü sabaha karşı meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem 10 kenti derinden etkiledi. Deprem Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok çevre ilden hissedildi.

Bölgede ise artçı depremler devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.50'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan 6 Şubat Pazartesi gününde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede 7 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi. 10 ilde de büyüklükleri 4, 5 ve 6 olan sarsıntılar devam ediyor.