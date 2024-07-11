  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kahramanmaraş'ın gündeminde yeni ihaleler var
Takip Et

Kahramanmaraş'ın gündeminde yeni ihaleler var

Kahramanmaraş'ta 2 jeotermal kaynak ve jeotermal kökenli gaz ile 1 jeotermal kaynak su arama alanı için ihale yapılacak. Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin 11 Temmuz sayısında yayımlandı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki 2 jeotermal kaynak ve jeotermal kökenli gaz ile 1 jeotermal kaynak su arama alanının ihale tarihinden itibaren ayrı ayrı 3 yıl süreyle ruhsat sahibinin isteği, yasal şartları taşıması ve idarece uygun bulunması durumunda 1 yıl uzatma kaydıyla açık teklif (açık artırma) suretiyle ihalesi yapılacak.

İhaleler, 6 Ağustos Salı günü 09.00, 09.30 ve 10.00 saatlerinde Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.