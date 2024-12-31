Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı duyurdu. 13.46'da meydana gelen depremin derinliği 5,89 kilometre olarak ölçüldü. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu.
Saat 13.46 sularında meydana gelen Elbistan merkezli depremin büyüklüğü 4,0 olarak duyuruldu. Sarsıntı yerin 5,89 kilometre derinliğinde gerçekleşirken çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-12-31
Saat:13:46:28 TSİ
Enlem:38.06389 N
Boylam:37.51194 E
Derinlik:5.89 km
Detay:https://t.co/JYGi6REaWJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi