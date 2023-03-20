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Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi… Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgede başlayan sismik hareketlilik sürüyor.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgeden yeni deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 12.57’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 15,36 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sarsıntı kentte paniğe neden oldu.

CNN'den ‘İstanbul’ uyarısı

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