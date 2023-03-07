Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi: 6 Şubat tarihindeki deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sismik hareketlilik sürüyor.
Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 12.40'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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