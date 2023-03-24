Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor.
Haber Merkezi
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6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş ve çevresindeki sismik hareketlilik sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 16.10’da Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem kentte panik yaşanmasına sebep oldu.
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