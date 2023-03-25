Kahramanmaraş'ta art arda depremler (Türkiye'de meydana gelen son depremler)
Kahramanmaraş’ta sabah 07.39'da meydana gelen 4.5 büyüklüğünde depremin ardından 09.33'de 4.2 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 09.33'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkez üssü olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 9,5 kilometre altında meydana gelen deprem şehir merkezinde hafif hissedildi.
Bugün sabah saat 07.39 sıralarında da Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde yerin 7 kilometre altında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Türkiye'de meydana gelen son depremler
2023.03.25 09:54:26 38.0208 36.6690 7.2 -.- 1.5 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 09:48:23 37.4852 37.1720 3.3 -.- 2.5 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK
2023.03.25 09:42:57 38.5240 37.6248 2.6 -.- 2.1 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.25 09:41:06 37.7882 36.7013 22.9 -.- 1.7 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 09:36:21 37.8897 36.1593 11.1 -.- 1.8 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.25 09:33:38 37.9162 36.2847 5.0 -.- 4.1 4.1 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 09:29:39 37.9230 36.4437 5.0 -.- 2.8 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.25 09:27:06 37.1795 36.9990 14.2 -.- 2.0 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.25 09:26:09 37.8047 36.3897 9.9 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 09:15:21 38.1193 36.5868 5.8 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 09:13:47 38.1163 36.6443 13.0 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 09:12:12 38.2777 38.6442 5.0 -.- 2.6 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.03.25 09:08:06 38.5728 37.1512 5.0 -.- 1.9 -.- KOSKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 09:04:39 37.9470 36.4483 5.0 -.- 3.5 3.5 FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)