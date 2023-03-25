Kahramanmaraş'ta deprem! Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya'dan çevre illerden hissedildi...
Son dakika gelişmesi… Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.39'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Sarsıntının Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Kısa süreli paniği neden olan deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
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