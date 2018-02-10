Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı: 9 ölü

10 Şubat 2018

Cemal Avcı'nın kullandığı minibüs, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde Ali Das yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Minibüste bulunan aynı aileden Zeynep (35), Yusuf (19), Cuma (14), Cengiz (11), İsa (7), Celil (2), Songül (24) ve Cesur Avcı (1) kaza yerinde, Esra Avcı (16) ise 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan minibüs şoförü Cemal, İbrahim (6), Berivan (17) ve Süleyman Avcı (13) ile 3 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Cemal, İbrahim, Berivan ve Süleyman Avcı'nın tedavisinin sürdüğü, diğer 3 yaralının ise ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kaynak: AA