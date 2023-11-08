Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposu küle döndü
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangında depo küle döndü.
Haber Merkezi
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Türkoğlu ilçesindeki kırsal Kılılı Mahallesi'nde bulunan fabrikada dün yangın çıktı.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 20 saatte kontrol altına alındı.
Yangını söndürme çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 28 araç, 45 personel, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz, 4 su tankı ve ilk müdahale aracı ile 16 personel ve çeşitli iş makineleri katıldı.
Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.