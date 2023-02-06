Kahramanmaraş’taki depremler Grönland ve Danimarka’da da hissedildi

Sismolog Tine Larsen, AFP haber ajansına “Türkiye’deki büyük depremler, Danimarka ve Grönland’daki sismograflarda açıkça kaydedildi” dedi.

Larsen deprem dalgalarının, sarsıntı başladıktan yaklaşık beş dakika sonra Danimarka’nın Bornholm adasındaki sismografa, daha sonra da Grönland’a ulaştığını söyledi: “Depremden sekiz dakika sonra sarsıntı Grönland’ın doğu kıyısına ulaştı ve tüm Grönland’a yayıldı.”