Kahramanmaraş’taki depremler Grönland ve Danimarka’da da hissedildi
Danimarka ve Grönland Jeoloji Araştırmaları, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin sarsıntılarının orada da hissedildiğini belirtti.
Haber Merkezi
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Sismolog Tine Larsen, AFP haber ajansına “Türkiye’deki büyük depremler, Danimarka ve Grönland’daki sismograflarda açıkça kaydedildi” dedi.
Larsen deprem dalgalarının, sarsıntı başladıktan yaklaşık beş dakika sonra Danimarka’nın Bornholm adasındaki sismografa, daha sonra da Grönland’a ulaştığını söyledi: “Depremden sekiz dakika sonra sarsıntı Grönland’ın doğu kıyısına ulaştı ve tüm Grönland’a yayıldı.”