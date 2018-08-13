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Kalın: Kimse spekülatif haberlere itibar etmesin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türk ekonomisinin bünyesinin sağlam olduğunu belirterek, "Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin." dedi.

Kalın: Kimse spekülatif haberlere itibar etmesin
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından ekonomik gelişmelere ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." paylaşımında bulundu.

Son dakika ibrahim kalın

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