Kalın'dan ABD Başkanı Trump'a yanıt

14 Ocak 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin YPG/PKK'yı hedef alması durumunda ekonomisinin mahvolacağı tehdidinde bulundu.

Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "DEAŞ'ın kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız. Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye ekonomik olarak harap olur... Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz... Şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz Savaşları Bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın'dan cevap

Trump'ın mesajlarına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yine Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Kalın, Trump'a cevaben yaptığı paylaşımda, "Sayın Donald Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor. Sayın Donald Trump, Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele ediyor Kürtlerle değil. Kürtleri ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacağız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı: Türkiye, Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ocak 2019

....Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria - natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ocak 2019

Mr @realDonaldTrump It is a fatal mistake to equate Syrian Kurds with the PKK, which is on the US terrorists list, and its Syria branch PYD/YPG. Turkey fights against terrorists, not Kurds. We will protect Kurds and other Syrians against all terrorist threats. https://t.co/Yyzgyp9RQ4 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 13 Ocak 2019