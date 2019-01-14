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Kalın'dan ABD Başkanı Trump'a yanıt

ABD Başkanı Trump, "Türkiye Kürtleri vurursa ekonomisi mahvolur" tehdidinde bulundu, İbrahim Kalın, "Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata" yanıtını verdi.

Kalın'dan ABD Başkanı Trump'a yanıt
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin YPG/PKK'yı hedef alması durumunda ekonomisinin mahvolacağı tehdidinde bulundu.

Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "DEAŞ'ın kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız. Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye ekonomik olarak harap olur... Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz... Şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz Savaşları Bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın'dan cevap

Trump'ın mesajlarına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yine Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Kalın, Trump'a cevaben yaptığı paylaşımda, "Sayın Donald Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor. Sayın Donald Trump, Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele ediyor Kürtlerle değil. Kürtleri ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacağız" açıklamasında bulundu.

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