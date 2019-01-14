Cumhurbaşkanlığı: Türkiye, Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir

14 Ocak 2019

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdit içerikli mesajının ardından açıklama yaptı.

Altun, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur" dedi.

Mesajını Twitter üzerinden paylaşan Altun, "Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini isterse etnik olsun bizim için fark etmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye'deki uzantılarıyladır. PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

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