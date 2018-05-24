Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması

24 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de birçok kişinin merakla beklediği 'bedelli askerlik' ile ilgili açıklamada bulundu.

Best FM'de katıldığı programda konuşan Kalın, "Bedelli Askerlik gündemimizde yok.. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken; Bedelli gündemimizde yok." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım katıldığı bir televizyon yayınında bedelli askerliğe bakış açısının olumlu olduğunu belirtmişti. Yıldırım'ın bu açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil" diye konuşmuştu.

"Doların yükselişini birçok unsur belirliyor"

Ekonomik şartlar üzerinden gelen eleştirilere de yanıt veren İbrahim Kalın, ekonomik koşulları birçok durumun belirlediğini vurguladı.

Doların yükselişini de etkileyen birçok unsur bulunduğunu anlatan Kalın, "Bununla ilgili de gereken tedbirler hep alındı. Bundan sonrada alınacaktır. Bugün ve yarın itibarıyla da Merkez Bankası da dahil olmak üzere bütün ilgili ekonomik birimlerimiz gerekli adımları atacaktır ki ekonomide bir rahatlama olsun, dolarda bir rahatlama olsun. Bu çünkü çok doğal değil suni, şişirilmiş bir artış." değerlendirmesini yaptı.

Kalın, seçimin erkene alınması konusunda demokratik bir konsensüs sağlandığını, seçimin erkene alınmasının belirsizlikleri ortadan kaldırdığını, erken seçimin piyasalarda da olumlu bir hava yarattığını kaydetti.

Türk ekonomisinin bünyesinin sağlam olduğunu, ülkede yaşanan birçok sıkıntıya rağmen geçen yıl ekonomik büyüme oranının 7,4 olarak gerçekleştiğini belirten Kalın, "Türk ekonomisinin bünyesi sağlam, zayıf olsaydı 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Türk ekonomisi çökerdi." diye konuştu.

Kalın, 25 Haziran sabahı Türkiye'nin yeni sisteme geçiş için hazır noktaya geleceğine, ekonomisiyle, siyasetiyle, güvenliğiyle, istihbaratıyla, istihdamıyla, eğitimiyle, sağlığıyla 2023 hedeflerine kenetlenmiş bir Türkiye olacağını vurguladı.