Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları açıklandı
Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 5 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak hatlar açıklandı.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 5 YHT hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.
Söz konusu YHT hatları
1 Ankara-Eskişehir
2 Ankara-Karaman
3 Ankara-Konya
4 Ankara-Sivas
5 Eskişehir-Söğütlüçeşme
Ana hatlar
Ankara-Basmane
Ankara-Halkalı
Ankara-Kars
Ankara-Kurtalan
Ankara-Malatya
Ankara-Tatvan
Basmane-Eskişehir
Denizli-Eskişehir
Elazığ-Adana
Isparta-Basmane
Konya-Adana
Konya-Basmane
Sivas-Samsun
Bölgesel hat
Adana-Kayseri
Adana-Mersin
Afyonkarahisar-Eskişehir
Ankara-Polatlı
Basmane-Alaşehir
Basmane-Nazilli
Basmane-Bandırma
Basmane-Denizli
Basmane-Ödemiş
Basmane-Söke
Basmane-Tire
Basmane-Uşak
Divriği-Erzincan
Divriği-Sivas
Diyarbakır-Batman
Elazığ-Tatvan
Eskişehir-Kütahya
Eskişehir-Tavşanlı
Gaziantep-Nizip
Gebze-Adapazarı
Halkalı-Edirne
Halkalı-Uzunköprü
Kars-Akyaka
Konya-Karaman
Kütahya-Balıkesir
Manisa-Alaşehir
Mersin-İskenderun
Mersin-İslahiye
Samsun-Amasya
Sivas-Malatya
Söke-Denizli
Söke-Nazilli
Zonguldak-Karabük
Zonguldak-Gökçebey