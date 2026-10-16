Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül ve Aylin Kotil gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ile oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında da gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.

Soruşturma iki kişinin şikayeti üzerine başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin başvurusu üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

Müştekilerin, Türkiye'de ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini iddia ettikleri belirtildi.

Başsavcılık, söz konusu iddialar doğrultusunda elde edilen delillerin değerlendirilmesinin ardından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiğini aktardı.

Milyonlarca euroluk işlemler inceleme altında

Başsavcılık açıklamasında, müştekilerin iddialarına konu olan mali işlemlerin ayrıntılarına da yer verildi.

Buna göre, 80 milyon euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği ve 100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Ayrıca 1 milyar euro tutarındaki bir fonun, kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği iddia edildi. Soruşturma dosyasında 1,5 milyon euro tutarında tekne satışına ilişkin iddiaların da bulunduğu bildirildi.

Altı şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında toplanan deliller doğrultusunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Şüphelilere yöneltilen suçlamanın, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama olduğu belirtildi.