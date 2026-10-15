Üsküdar Belediye Başkan Vekili trafik kazasında hayatını kaybetti

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin yaşamını yitirdi.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine çarptı. Kazada ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Olay yerinden geçen doktor müdahale etti

Kazanın ardından olay yerinden geçmekte olan bir doktor, ağır yaralının kalbinin durduğunu fark ederek müdahalede bulundu. Doktorun uyguladığı kalp masajıyla yaralının kalbi yeniden çalışmaya başladı. Ancak Gültekin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

4 Eylül'de başkan vekili seçilmişti

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından belediye meclisinde 4 Eylül'de gerçekleştirilen başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazanmıştı. Dördüncü turda 23 oy alan Gültekin, 19 oyda kalan CHP'nin adayı Sibel Can Çetinkaya'yı geride bırakarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili olmuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den taziye mesajı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, kazanın ardından yayımladığı taziye mesajında, Gültekin'in Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken hayatını kaybettiğini belirtti. Gültekin'in vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Özdemir, "Kıymetli yol arkadaşımız Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.