Kamu işçilerine ek ödemenin ilk yarısı yarın yapılacak

Kamuda çalışan işçilere 2026 yılı kapsamında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6772 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda görev yapan işçilere yapılacak ek ödemenin iki taksit halinde verileceği bildirildi.

İlk ödeme yarın yapılacak

Karara göre kamu işçilerine yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 22 Mayıs'ta, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek.

Ödemelerin devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçileri kapsadığı belirtildi.

Bakanlıktan açıklama geldi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2026 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 22 Mayıs, İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."