Kamuda sözleşmeliye kadro teklifi Meclis'e sunuldu: İşte aranan şartlar
Son dakika gelişmesi... Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Haber Merkezi
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu bildirdi.
500 bine yakın çalışanı kapsayan teklife göre, 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanlar kadroya geçirilecek.