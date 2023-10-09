Kamuda üst düzey yönetim kademelerine atamalar yapıldı

Resmi Gazete'nin 7 Ekim tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararına göre, Gelir İdaresi Başkanlığına Bekir Bayrakdar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Bekir Emre Haykır, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına Muhsin Atcı, Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hakan Güzel ve Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne Ömer Karademir getirildi.

Aynı karar kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde KOBİ İdaresi Başkanlığına Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına Muhammed Zeki Durak ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığına Yusuf Kıraç atandı.

Kararla ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Alirıza Özdemir, Bakan Yardımcılığına da Esin Saykan getirildi.