Kamunun kriptolu haberleşme sistemlerine özel koruma

12 Ocak 2018

ANKARA(DÜNYA)-Bakanlar Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin elektronik haberleşme hizmeti içinde kodlu veya kriptolu haberleşme yapma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yaparak, bunların korunma önlemlerini artırdı.

Buna göre, üreticiler tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na teslim edilecek olan kodlu veya kriptolu elektronik haberleşme cihaz/sistemlerine ait kod veya kripto algoritması ve anahtarları, 24 saat güvenlik kameraları ile görüntülenen ve giriş çıkışların kayıt altına alındığı sistem salonlarında muhafaza edilecek.

Yönetmeliğin eski halinde, muhafaza yöntemine ilişkin detay verilmeden, sadece BTK tarafından muhafaza edileceği hükmü yer alıyordu.