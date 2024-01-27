Kamuya 35 bin sağlık personeli alınıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan yaptığı konuşamada, Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. İzmir Şehir Hastanesi, dünyanın en büyük en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 hastane barındıran bu yatırım hizmet siyasetimizin nişanesidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bölünmüş yol uzunluğunu 6 kilometreden 30 bin kilometreye yaklaştırdıklarını söyledi.

Tünel, köprü, otoyol, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları ve havalimanlarıyla kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşım hatlarını çeşitlendirip güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, İzmir-Ankara yüksek hızlı tren hattını da etap etap hizmete alarak bu alandaki çalışmaları taçlandıracaklarını ifade etti.

Bir kısmı da İzmir'de olmak üzere yapılan stadyumlar, spor alanları, atletizm pistleri, havuzlar ve diğer tesislerle ülkeyi baştan sona donattıklarını dile getiren Erdoğan, "Böylece lisanslı sporcu sayımızı 15 milyonun, faal sporcu sayımız 4 milyonun üzerine çıkardık. Müsabakalarda kazandığımız 7 bin 400'den fazla madalyayla spor alanında verdiğimiz emeklerimizin karşılığını aldık." diye konuştu.

Milli gelirden ayrılan payı üç katına çıkartarak devletin ülkedeki kimsesizlerin kimsesi olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Kimsesiz çocuklardan yaşlılara, engellilerden dul kadınlara kadar tüm dezavantajlı kesimlere sahip çıktık. Bugün ülkemizdeki 4 milyon hane ve 6,5 milyon çocuğa ulaşan sosyal destek sistemimizle dünyanın örnek aldığı bir seviyeye geldik. Toplu konutta 1 milyon 314 bin inşaatta insanımızın modern, depreme dayanıklı, huzurlu yuvalara kavuşmasına öncülük ettik. 81 vilayetimize yayılan hizmete açılmış ve açılışa hazır hale gelmiş 222 millet bahçesi ile şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın hayat kalitesini artırdık." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 1 milyona yakın konut ve iş yerinde kentsel dönüşüm projesi uyguladık"

Atık su arıtma, düzenli depolama, hava ve su kalitesi kontrolü sistemleri ile çevreye duyarlı hayat alanları oluşturduklarının altını çizen Erdoğan, "Yaklaşık 1 milyona yakın konut ve iş yerinde kentsel dönüşüm projesi uyguladık. Gördüğünüz gibi ülkemize yaptığımız eser ve hizmetleri değil saatlerce, günlerce anlatsak bitmez. İzmir Şehir Hastanemiz ve bağlantı yolları da işte bu eser zincirine eklediğimiz son halkadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki projenin de hayata geçirilmesinde emeği olanları tebrik etti.

Ülkenin geçen mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini başarıyla gerçekleştirdiğini anımsatan Erdoğan, "Şimdi de önümüzde mahalli idareler seçimleri var. İnşallah bu seçimleri de huzur içinde, hizmet yarışı şeklinde tamamlayacağız. Bölgemizde ve dünyada güç dengelerinin değiştiği, siyasi ve ekonomik krizlerin, çatışmaların derinleştiği bir dönemde Türkiye'nin güven ve istikrar iklimini korumaya her zamankinden daha çok ihtiyacı bulunuyor." diye konuştu.

Geride kalan 17 seçimin her biri gibi bu seçimin de ülkeyi siyasi açıdan istikrarsızlığa, ekonomik bakımdan çöküşe, sosyal yönden çatışmaya sürüklemenin vesilesi haline getirmek isteyenlerin boş durmadığını söyleyen Erdoğan, her gün bir yalan, fitne, bir başka düzenbazlıkla milletin karamsarlık bataklığına itilmeye çalışıldığını belirtti. Bu şekilde tercihleri etkileyerek Türkiye'yi yeniden kendi senaryolarındaki konuma çekmek isteyenler olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Emin olun bu senaryonun tek bir satırı dahi ülkemizin ve milletin hayrına değildir. Kuzeyinden güneyine doğusundan batısına şöyle bir bölgemize ve dünyaya bakarsanız bu senaryolara tabi olup da huzur ve güven içinde yaşayan hiçbir ülke, hiçbir toplum göremezsiniz. Türkiye, tıpkı ecdadın, cumhuriyetimizin kurucularının hayal ettiği gibi siyasi, ekonomik ve askeri olarak bağımsız bir güç haline gelebildiği için bugün böylesine dik bir duruş sergileyebiliyor. Elbette bu duruşun bir bedeli var ama istiklalimizden emin olmanın, istikbalimize güvenle bakabilmenin değeri ödediğimiz bedelden çok daha fazladır. Milletimden son dönemde kamuoyunda dedikodular ve spekülasyonlar üzerinden yürütülen kampanyalara bir de bu gözle bakmasını istiyorum. Biz tüm bu tuzakları bozarak yolumuza devam ederken hiçbir zaman asıl hedeflerimizden kopmuyor, asıl mücadelemizden taviz vermiyoruz."

Her dönemde olduğu gibi bugün de kendilerini en iyi milletin anladığına inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Verdiğimiz mücadelede bugüne kadar en büyük gücümüz milletimizin desteği olmuştur. Bundan sonra da erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla bu ülkenin 85 milyonunun duası ve desteğiyle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz bu milleti tarifsiz duygularla seviyoruz. Çünkü biz bu milleti özellikle yapacağımız hizmetlerle ibadet mertebesinde görüyor ve seviyoruz. Çünkü biz medeniyetimizin ve tarihimizin son kalesi bu ülkeyi mutlaka dünyada hak ettiği yere yükseltmek istiyoruz. İzmir'in de bu kutlu mücadelede bize güç, destek, heyecan vermesini bekliyoruz."