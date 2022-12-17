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Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetin motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

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G.G (33) yönetimindeki  48 ABC 335 plakalı kamyonet, Çamdibi Mahallesi 273 Sokak'ta Sercan Demirel (30) idaresindeki 07 AJU 281 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince, Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinden kaçan kamyonet sürücüsü asayiş ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

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