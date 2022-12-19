Kanal İstanbul için Panama ile imzalar atılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Panama ile denizcilik alanında yapılacak işbirliği ile deniz ticaretinin artırılmasının amaçlandığını belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nun son toplantısında, Kanal İstanbul için Panama ile teknik ve idari işbirliğinin yapılmasını da öngören Türkiye ile Panama Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Komisyonda, seyir kanallarının inşası ve yönetimi konularında idari ve teknik uzmanlığın paylaşımı için işbirliği platformu kurulmasını içeren anlaşmayla ilgili milletvekillerine bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Panama'nın, Latin Amerika coğrafyasındaki stratejik konumu, istikrarlı ve büyüyen ekonomisiyle önemli bir ticaret ortağı olduğunu söyledi.

Ülkede bankacılık ve finans ile lojistik faaliyetlerinin de önemli yer tuttuğuna işaret eden Kaymakcı, "Bu açıdan ilgimizi çeken Panama, Latin Amerika bölgesinde son 10 yıldır en hızlı büyüyen ülke konumunda." diye konuştu.

Kaymakcı, iki ülkenin, 2014-2015'te karşılıklı büyükelçiliklerini açtıklarını hatırlatarak, böylece ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.

Türkiye ile Panama'nın 300 milyon dolarlık ticaret hacmine sahip olduğuna dikkati çeken Kaymakcı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Nisan 2021'de Panama'yı ziyaret ettiğini; bu vesileyle Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalandığını anlattı. Kaymakcı, Türk Hava Yollarının Panama'ya sefer sayısının da arttığını kaydetti.

7 bin 980 geminin kayıtlı bulunduğu Panama'nın dünyanın en büyük gemi kayıt sistemine sahip olduğunu aktaran Kaymakcı, "Panama, Uluslararası Denizcilik Teşkilatında da ağırlığı olan bir ülke. Panama filosu uluslararası denizcilik endüstrisinin yüzde 12'sini oluşturuyor. Panama bayraklı gemilerde çalışan vatandaşlarımız var, bu gemilerden bir kısmının mülkiyeti özel sektörümüze ait." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın, denizcilik alanındaki ilişkilere sağlam bir temel kazandıracağını düşündüklerini dile getiren Kaymakcı, "Anlaşmayla, denizcilik alanında ikili ilişkilerin düzenlenmesi, ikili işbirliğinin eşitlik, karşılıklı yarar ve yardım ilkeleri kapsamında geliştirilmesi, seyir emniyeti ve güvenliğinin artırılması, iki ülke arasında deniz ticaretinin artırılması, bürokratik engellerin kaldırılması, deniz taşımacılığının çevresel tahribatının azaltılması, gemi adamı belgelerinin karşılıklı olarak tanınması, denizcilik alanında meydana gelen hukuki uyuşmazlıklara temel bir metin oluşturulması, deniz ticareti alanında eş güdümün artırılması amaçlanıyor." bilgisini paylaştı.

Kaymakcı, Panama denilince Panama Kanalı'nın akla geldiğini ifade ederek, "Panama'nın bu konuda deneyimini ve teknik bilgisini görmekten, paylaşmaktan bir sakınca geleceğini düşünmüyorum. Kanal İstanbul ile ilgili hassasiyetler var ise Panama'nın deneyimleri Türkiye'deki bu tartışmaya da ışık tutacaktır." diye konuştu.