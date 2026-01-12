Kandil ne zaman? Miraç Kandili hangi gün? 15 Ocak kandil mi?
İslam alemi Miraç Kandili'ne hazırlanıyor. Tövbe, arınma ve rahmet kapılarının açık olduğuna inanılan mübarek gecelerden biri olan Miraç Kandili için heyecan dorukta... Müslümanlar bu geceyi sabırsızlıkla beklerken tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Miraç Kandili ne zaman" diye soruyor.
Her kandil müminler için ayrı bir öneme sahip... Miraç Kandili de namazın önemini ve kul ile Allah arasındaki doğrudan bağı temsil eden hayırlı gecelerden biri... Bu mübarek geceyi kaçırmak istemeyenler "Miraç Kandili ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Miraç Kandili ne zaman?
2026 yılı Miraç Kandili, hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk gelmesi nedeniyle 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek.
Üç aylar takvimi
15 Ocak 2026 – Miraç Kandili
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı