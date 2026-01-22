KANDİL TARİHİ: 2026 Berat Kandili ne zaman?
Mübarek gecelerden biri olan Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Günahlardan arınma ve af dileme gecesi olarak bilinen bu kandilin tarihi sıkça araştırılıyor. İşte "2026 Berat Kandili ne zaman" sorusunun yanıtı...
Üç ayların manevi atmosferi sürerken İslam aleminde Berat Kandili için heyecan artmış durumda. Ramazan ayı öncesindeki son önemli gecelerden biri olan Berat Kandili'nin net tarihini henüz bilmeyenler "Kandil ne zaman sorusuna cevap arıyor.
Berat Kandili ne zaman?
Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Bu yıl bu tarih 2 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı