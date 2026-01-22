KANDİL TARİHİ: 2026 Berat Kandili ne zaman?

Üç ayların manevi atmosferi sürerken İslam aleminde Berat Kandili için heyecan artmış durumda. Ramazan ayı öncesindeki son önemli gecelerden biri olan Berat Kandili'nin net tarihini henüz bilmeyenler "Kandil ne zaman sorusuna cevap arıyor.

Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Bu yıl bu tarih 2 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.

2 Şubat 2026 – Berat Kandili

19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı

16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi

20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı