KANDİL TARİHİ: Berat Kandili 2026 ne zaman?

Berat Kandiline çok az bir süre kaldı. Müslümanlar 3 ayların 3. kandili için sabırsızlanırken tarihler de sıkça araştırılıyor. Net tarih konusunda kafa karışıklığını gidermek isteyenler "Berat Kandili 2026 ne zaman" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.

Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Bu yıl bu tarih 2 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.

2 Şubat 2026 – Berat Kandili

19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı

16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi

20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı