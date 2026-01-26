KANDİL TARİHİ: Berat Kandili 2026 ne zaman?
Şaban ayının içerisindeyiz ve bu ay içinde Berat Kandili idrak edilecek. İslam alemi bu hayırlı geceyi iple çekiyor ve mübarek gecede ibadet için gün sayıyor. Tarih konusundan d-tereddüde düşenler "Berat Kandili 2026 ne zaman" diye soruyor.
Berat Kandili ne zaman?
Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Bu yıl bu tarih 2 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı