Kandilli'den Adalar'daki sarsıntılara ilişkin açıklama: 117 deprem kaydedildi İstanbul'da deprem mi oldu? Adalar fayında deprem mi oldu? Son depremler listesi..

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Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un Adalar ilçesinin güneyinde dün başlayan sismik hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.

Rasathane, bugün öğle saatlerine kadar yaklaşık 20 kilometre yarıçaplı alanda büyüklükleri 0,7 ile 3,1 arasında değişen 117 deprem kaydedildiğini bildirdi.

Mikrodeprem dizisi olarak değerlendirildi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sarsıntıların zaman ve konum bakımından kümelenen bir mikrodeprem dizisi niteliği taşıdığı belirtildi.

Bu tür düşük büyüklükteki deprem kümelerinin, aktif tektonik bölgelerde zaman zaman görülebildiği ifade edildi.

Dün ve bugün meydana gelen, kaynak mekanizması belirlenebilen depremlerin normal bileşenli oblik doğrultu atımlı özellik taşıdığı aktarıldı. Bu mekanizmalardaki benzerliğin, sarsıntıların aynı faylanma geometrisi içinde geliştiğini gösterdiği kaydedildi.

Bölge 7-24 izleniyor

Açıklamada, bölgedeki sismik hareketliliğin depremlerin konumu, derinliği, büyüklüğü ve kaynak mekanizması açısından KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından kesintisiz takip edildiği bildirildi.