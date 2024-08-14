Kandıra’da iki gün denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle 14 Haziran 2024 Çarşamba ve 15 Haziran 2024 Perşembe günleri Kandıra İlçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.