Kanun teklifi yarın Meclis'te! En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "En düşük memur maaşını 22 bin TL yapacak kanun teklifini bu hafta Meclis’e sunacağız." dedi. Teklifin Meclis Başkanlığı'na yarın verilmesi bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "En düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağını ifade etmiştik, inşallah bu hafta içerisinde yarın enflasyonla ilgili altı aylık rakamın netleşmesi üzerine enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz ve bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız.” dedi.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısı sonrasında memur zamlarına ilişkin çalışmanın son durumu hakkında bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,, düzenlemenin bu hafta Meclis'e sunulup sunulmayacağına ilişkin soruya "Çalışma Bakanlığı olarak biz çalışıyoruz. İnanın yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor kimsenin mağdur olmaması için. Çalışanlarımızın refahın arttırılması bizim için önemli" yanıtını verdi.

Işıkhan, "Zam çalışması tamamlandı mı?" sorusu üzerine de "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Burada da aynı, refah ve yaşam kalitesini arttırmak öncelikli hedefimiz, enflasyona ezdirmemek. O doğrultuda ortak bir karar çıkar" diye konuştu.