Kanuna aykırı inşa edilen 156 hobi bahçesi yıkılacak
İzmir'in Menderes ilçesinde, kanuna aykırı inşa edilen hobi bahçelerinin yıkılacağı bildirildi. Konu ile ilgili Menderes Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 156 yapının Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edildiğinin belirlendiği vurgulandı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yıkım kararının ilgililere tebliğ edildiği kaydeden belediye yetkilileri, "Tamamlanan prosedürlerin ardından yıkım işlemine başlanacaktı ancak vatandaşlar ek süre talebinde bulundu. Vatandaşın mağdur olmaması için 16 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar süre tanındı. Bu sürenin tamamlanmasının ardından yıkım kararı alınan tüm yapılar yıkılacak" ifadeleri kullanıldı.