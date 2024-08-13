Kanuna aykırı inşa edilen 156 hobi bahçesi yıkılacak

Yıkım kararının ilgililere tebliğ edildiği kaydeden belediye yetkilileri, "Tamamlanan prosedürlerin ardından yıkım işlemine başlanacaktı ancak vatandaşlar ek süre talebinde bulundu. Vatandaşın mağdur olmaması için 16 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar süre tanındı. Bu sürenin tamamlanmasının ardından yıkım kararı alınan tüm yapılar yıkılacak" ifadeleri kullanıldı.