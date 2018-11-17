Kapadokya'da sil baştan planlama

17 Kasım 2018

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "kaçak yapılaşma" ile gündeme gelen Kapadokya'da uygulanacak "Alan Yönetimi Başkanlığı" sistemiyle yapılaşmadan tanıtıma bölgeyle ilgili tüm kararların tek elden alındığı bir dönemi başlatma kararı aldı.

Buna göre, ilgili Bakanlıklardan temsilciler ve akademisyenlerin katılımıyla "ana karar mercisi" olacak kurulacak bir komisyon aracılığıyla Kapadokya bölgesinin "mekansal anayasası" olarak da adlandırılabilecek planları sil baştan hazırlanacak.

Şu ana kadar 100'ün üzerinde kaçak yapının saptandığı 5 ilçe, 10 belde ve 21 köyü içine alan bölgede özellikle gözle görülmeyen, yerin altındaki kaçak yapılara yönelik ayrı bir tespit çalışması yürütülecek.

Sistemle, Kapadokya'yı koruyan, dokuya uygun yeni yatırım alanları oluşturularak, vatandaş ve yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA