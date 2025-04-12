Kar kalınlığında zirveye yerleşen kayak merkezi: Palandöken

Hafta içi yurdun bazı kesimlerinde meydana gelen ve hafta sonunda da bazı şehirlerde sürmesi beklenen kar yağışı, kayak merkezlerine duyulan ilgiyi atrırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre en fazla kar kalınlığı 100 santimetreyle Palandöken'de kaydedilirken, kar kalınlığı Ergan'da 67, Sarıkamış'ta 66, Konaklı'da 50, Akdağ'da 31, Yıldız'da 30, Uludağ ve Ilgaz'da 21, Erciyes'te 20, Kartalkaya'da 18, Murat Dağı'nda 17, Çambaşı'nda 13, Mersivan'da 12, Kartepe'de 11 ve Hesarek'te 6 santimetreye ulaştı.

Hafta sonu kayak keyfi yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta da ulaşım. Çünkü yurdun bazı bölgelerinde kar ve tipi sebebiyle yollarda mahsur kalanlar oldu. Tıpkı Kayseri yollarında mahsur kalan 385 kişi gibi. Bu kişiler, sağlık açısından zor bir durum yaşamamaları adına kamuya ait tesislerde ağırlanıyor.