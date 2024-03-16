Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu sınır birliklerini denetledi
Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın varlığına ilişkin operasyon sinyallerinin ardından bölgeye kritik bir ziyaret gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun ziyaretine yer verildi.
Bayraktaroğlu'nun Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı, Pençe-Şimşek Harekat bölgesindeki Zinar Dağı üs bölgesi ve Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığında, Pençe-Şimşek Harekât bölgesinde bulunan Zinar Dağı üs bölgesinde ve Şırnak Gülyazı’daki 48’inci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.… pic.twitter.com/a4q6xwS92c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2024
Paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun incelemelerde bulunduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu haftaki açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdikleri çerçeve doğrultusunda bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terör meselesini sorun olmaktan çıkartacağız" demişti.