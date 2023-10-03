Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 10 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 4 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.