Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgilere göre, yurdun aşağıda adı geçen noktalarında yol çalışmaları sürüyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması sağlıklı bir sürüş için büyük önem taşıyor.
TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşakları 0-193. kilometrelerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltılıyor.
Denizli-Serinhisar yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Polatlı-Yunak yolunun 3-5. kilometrelerinde (Polatlı şehir geçişi) arasındaki üstyapı yapım onarım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Polatlı-Yunak istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı karşı yönden iki yönlü (gidiş-geliş) ve kontrollü olarak devam ediyor.
Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde, Liman-Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında, köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle trafik akışı liman D kapısı ayrım kolundan kontrollü sürdürülüyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.
Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde ve Bingöl-Solhan yolunun 1-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Muradiye-Çaldıran yolunun 38-43. kilometrelerinde BSK kaplamalı bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.