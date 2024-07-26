Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova-Karşıyaka güzergahı 8-16. kilometrelerinde trafik yoğunluğunun olmadığı saatlerde köprü onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Bolu kavşakları kesimi 9-11. kilometreleri üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Malkara-Çanakkale yolunun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları kesimi 1-3. kilometrelerinde bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım-onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Seben ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunun 37-40. kilometrelerinde Nallıhan ve Çayırhan istikametlerinde sol şeritler tünel içi elektromekanik çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma sağ şeritten kontrollü izin veriliyor.

İstanbul-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde yolun Sakarya yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara yönünden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerinde yolun sağ kesimi yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak, trafik akışı sol şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28-29. kilometrelerinde 11.00-17.00 saatlerinde yapılacak patlatmalı kazı çalışması sebebiyle yol ulaşıma kapatılacak.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 46. kilometresinde bulunan T4 Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri montaj çalışması nedeniyle saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.