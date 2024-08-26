Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları 0-11. kilometreleri (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna girerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola geçiş yapabiliyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Batı-Toprakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Adapazarı-Gümüşova yolunun 0-1. kilometrelerindeki Kozluk Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışması nedeniyle ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Muğla-Denizli yolunun 56-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Dinar-Dazkırı-Çardak yolunun 40-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Samsun-Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde bakım, Bingöl-Solhan yolunun 35-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 33. kilometresinde (Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi mevkisi) yaya üst geçidi çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.