Kara yollarında çalışma yapılan noktalara dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 13-15. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 117-118. kilometreleri Ankara istikametindeki çalışmalar dolayısıyla iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

İzmir-Çeşme yolunun 55. kilometresinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında deprem hasarlarının giderilmesi ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 5-7. kilometrelerde bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 157-162. kilometreleri Tavşanlı-Harmancık istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Harmancık-Tavşanlı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-17, Zara-Geminbeli-Suşehri yolunun 22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka yolunun 4. kilometresindeki Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.