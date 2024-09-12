Kara yollarında çalışma yapılan noktalara dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy Kavşağı 0-2. kilometrelerinde Mamak-Kıbrısköy bağlantısını sağlayan üst geçit köprüsünün ikileme işi sebebiyle Gölbaşı istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında havaalanı istikametinde sol şerit de trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında deprem hasarlarının giderilmesi ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla 5-7. kilometrelerde bant aktarımı yapılıyor. Söz konusu mevkide ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikametindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışı tek şeritten sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum ayrımı-Yusufeli-İspir yolunun 0-13. kilometrelerindeki 7 tünel ve güzergahında bakım ve temizlik çalışması yapılacak. Bu nedenle bugün ve yarın 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Çeltikçi-Antalya yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikameti 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 30-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karaman-Ermenek yolunun 62-76 ve 82-93. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.